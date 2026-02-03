Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин ожидает снижение инфляции до 5% к концу 2026 года

Президент Росии назвал уровень инфляции, который он ожидает к концу 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ожидает снижения уровня инфляции к концу 2026 года до 5%. Об это глава государства сообщил на совещании по экономическим вопросам.

«Если в 2024 году рост цен составил 9,5%, то по итогам прошлого года этот показатель удалось сократить до 5,6%», — сказал Путин.

Тажке он объяснил, что в начале 2026 года инфляция незначительно ускорилась из-за перенастройки налоговой системы. По его словам, период ускоренной инфляции будет краткосрочным, поэтому к концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до 5%.

Ранее KP.RU писал, что валовой внутренний продукт (ВВП) России в 2025 году прибавил 1%. Российский лидер отметил, что замедление роста ВВП было ожидаемым, и власти сознательно шли на это.