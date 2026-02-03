Путин: ВВП России вырос на один процент за 2025 год

Президент России Владимир Путин отметил, что за весь 2025 год внутренний валовый продукт страны вырос на 1%. Тот факт, что показатель растет — это хорошо, однако глава государства также подчеркнул, что этот прогресс оказался ниже предполагаемого и прогнозируемого.
Как отметил глава государства, замедление роста ВВП было ожидаемым — власти сознательно шли на это.
«Ззнаем, что это замедление было не просто ожидаемым, оно, можно сказать, было даже рукотворным. Оно связано с целенаправленными действиями по снижению инфляции», — заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Ранее KP.RU сообщил, что Путин поручил восстановить темпы роста экономики и инвестиционной активности в 2026 году. Задача возложена на правительство, Центробанк и региональные власти. Также необходимо решить структурные проблемы экономики, сохраняя инфляцию в пределах 4−5%,