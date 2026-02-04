Ричмонд
В Свердловской области приступил к работе завод титановых заготовок

На Урале ввели в эксплуатацию новое предприятие.

Источник: Комсомольская правда

В Верхней Салде начал работать новый завод, выпускающий титановые заготовки. Предприятие располагается в особой экономической зоне «Титановая долина». Об этом рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

— Производство построено и запущено в рекордные сроки — менее, чем за два года. Резидент обеспечен инженерными коммуникациями и логистической инфраструктурой. Создание комплекса полного цикла — это значительный вклад в развитие отечественной промышленности. Продукция завода используется в стратегически важных отраслях. Например, авиация, машиностроение и энергетика, — рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Объем инвестиций в предприятие достигает 1, 18 миллиардов рублей. На новом заводе работают 39 сотрудников. Но с выходом на полную мощность, число рабочих мест увеличится до 115.