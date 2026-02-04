В Свердловской области приступил к работе завод титановых заготовок

— Производство построено и запущено в рекордные сроки — менее, чем за два года. Резидент обеспечен инженерными коммуникациями и логистической инфраструктурой. Создание комплекса полного цикла — это значительный вклад в развитие отечественной промышленности. Продукция завода используется в стратегически важных отраслях. Например, авиация, машиностроение и энергетика, — рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.