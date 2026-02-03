Ричмонд
Путин: Повышение цен на фоне роста НДС в России будет краткосрочным

Путин заявил, что влияние роста НДС на цены в России будут иметь краткосрочный эффект.

Источник: Комсомольская правда

Влияние роста НДС на повышение цен в стране будет иметь лишь краткосрочный эффект. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

«По оценкам и правительства, и ЦБ, то есть, уважаемые коллеги, по вашим оценкам, влияние этих изменений на цены будет краткосрочным», — отметил глава государства.

По словам Путина, такая оценка была дана экспертами, которые ответственны за экономическую политику страны.

Ранее KP.RU сообщал, что ставка НДС в России будет снижена. Как заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, это произойдет в довольно короткие сроки. Сейчас, по его словам, важно дать бизнесу в стране правильно адаптироваться к новым условиям, несмотря на вынужденную меру.