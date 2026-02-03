Путин: Повышение цен на фоне роста НДС в России будет краткосрочным

Ранее KP.RU сообщал, что ставка НДС в России будет снижена. Как заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, это произойдет в довольно короткие сроки. Сейчас, по его словам, важно дать бизнесу в стране правильно адаптироваться к новым условиям, несмотря на вынужденную меру.