«АвтоВАЗ» начал продажи новой Lada Vesta, работающей на бензине и метане

Ранее в Белоруссии произошёл инцидент с дилерской сетью Zubr, планировавшей выпуск и продажу китайских автомобилей. Фирма начала испытывать юридические и организационные проблемы. Предприятие намеревалось заняться выпуском китайских автомобилей Forthing, но, по данным СМИ, проект был отложен на неопределённый срок. Также мы писали, что Lada 2107 стала самой продаваемой моделью на рынке подержанных легковых автомобилей в России по итогам 2025 года. Объём продаж Lada 2107 составил 142,3 тысячи экземпляров, что позволило ей занять первое место в годовом рейтинге. Второе место заняла Kia Rio с результатом 120,9 тысячи единиц, третье — Hyundai Solaris (118,2 тысячи).