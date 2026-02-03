«АвтоВАЗ» начал продажи новой Lada Vesta, работающей на бензине и метане

С учётом действующей государственной программы субсидирования газомоторного транспорта рекомендованная цена автомобиля начинается от 1,515 миллиона рублей. Без учёта этой поддержки стоимость седана составит от 1,881 миллиона рублей. Машина построена на базе кузова седан и оснащена бензиновым двигателем объемом 1,6 литра с механической коробкой передач.
«Полная заправка метаном обеспечивает пробег около 320 километров. Вместе с основным бензобаком запас хода на двух видах топлива превышает 1 000 километров без дозаправки. Кроме того, эксплуатация на метане позволяет сократить расходы на топливо в 2−3 раза, а размер транспортного налога снижается на 50%», — уточнили в компании.
Даже в базовом исполнении автомобиль получил кондиционер, две подушки безопасности, систему курсовой устойчивости, функцию бесключевого доска и запуска двигателя с брелока, а также светодиодные фары. Газовый баллон ёмкостью 90 литров, в который помещается до 22 кубометров сжатого метана, размещён в багажнике. Это решение позволило сохранить стандартный 55-литровый бензобак, хотя полезный объём багажника уменьшился до 250 литров.
«В целях безопасности автомобиль оборудован автоматической системой, перекрывающей подачу газа при нарушении герметичности топливной магистрали, например, в случае ДТП», — отметил производитель.
Ранее в Белоруссии произошёл инцидент с дилерской сетью Zubr, планировавшей выпуск и продажу китайских автомобилей. Фирма начала испытывать юридические и организационные проблемы. Предприятие намеревалось заняться выпуском китайских автомобилей Forthing, но, по данным СМИ, проект был отложен на неопределённый срок. Также мы писали, что Lada 2107 стала самой продаваемой моделью на рынке подержанных легковых автомобилей в России по итогам 2025 года. Объём продаж Lada 2107 составил 142,3 тысячи экземпляров, что позволило ей занять первое место в годовом рейтинге. Второе место заняла Kia Rio с результатом 120,9 тысячи единиц, третье — Hyundai Solaris (118,2 тысячи).
Всё об автомобилях: рынок, законы и автоновости — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.