«Технический отпуск» на Железной дороге Молдовы продлен еще на месяц

Причиной продления простоя вновь назвали значительное снижение объемов железнодорожных перевозок в зимний период, при этом около 1000 работников ЖДМ остаются без работы и, соответственно, без полных зарплат. При этом директор ЖДМ подчеркнул, что работа предприятия не остановлена, основные узлы и станции продолжают работать. В «техническом отпуске» находятся только те сотрудники, которые не участвуют непосредственно в организации железнодорожного движения.