«Технический отпуск» на Железной дороге Молдовы продлен еще на месяц

Руководство ГП «Железная дорога Молдовы» продлевает «технический простой» на предприятии до начала марта.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. Период простоя на госпредприятии «Железная дорога Молдовы» продлен еще на месяц — «технический отпуск», который был объявлен в конце декабря 2025, будет действовать до второго марта. Об этом сообщил глава ЖДМ Серджиу Котельник.

Причиной продления простоя вновь назвали значительное снижение объемов железнодорожных перевозок в зимний период, при этом около 1000 работников ЖДМ остаются без работы и, соответственно, без полных зарплат. При этом директор ЖДМ подчеркнул, что работа предприятия не остановлена, основные узлы и станции продолжают работать. В «техническом отпуске» находятся только те сотрудники, которые не участвуют непосредственно в организации железнодорожного движения.

«Не работают только те сотрудники, которые напрямую не связаны с движением поездов. Механики, персонал станции, монтажники путей — там, где это необходимо, все люди на своих рабочих местах», — сообщил Котельник журналистам.

Напомним, изначально «технический отпуск» для сотрудников ЖДМ объявляли на период с 22 декабря по 12 января, после чего его продлили до февраля.

При этом в среду правительство намерено одобрить проект постановления о реорганизации ГП ЖДМ путем создания акционерного общества «Железная дорога Молдовы — Пассажиры и грузы».