Жизнь под снегом

«Ъ-Черноземье» изучил исследование Воронежского федерального аграрного центра имени Докучаева, проанализировавшего влияние аномальных морозов января-февраля на озимые в Черноземье. Авторы пришли к выводу, что благодаря теплой и влажной осени посевы были хорошо подготовлены к холодам, а толстый слой снега стал защитой от низких температур. В то же время в середине января чередование морозов и оттепелей привело к образованию на полях ледяной корки в отдельных регионах. В Белгородской области она покрыла 43%, в Липецкой — 7% посевов. Власти, ученые-аграрии и представители бизнеса признают некоторые риски этого явления, но пока не спешат с негативными выводами.