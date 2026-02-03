Ричмонд
В ГИБДД прокомментировали информацию об изъятии номеров серии АМР

Сотрудники Госавтоинспекции не имеют права изымать у водителей автомобильные номерные знаки серии АМР, если они были выданы на законных основаниях.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на источник в ГИБДД, номера с кодом региона 97 ранее считались спецсерией и предназначались для автомобилей, обслуживающих правительство, однако их законное использование не может быть основанием для изъятия.

В ведомстве подчеркнули, что изъятию подлежат только номера серии ЕКХ, которые предназначены для автомобилей силовых структур.

Ранее россиянам подсказали, как получить выплату за ДТП в гололед.

