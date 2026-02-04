Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 4 февраля

В соотношении с курсами валют, действовавшими во вторник, 3 февраля, курс евро и курс доллара стали ниже, а курс российского рубля потяжелел в валютной корзине в среду, 4 февраля. Больше при этом изменился в сторону уменьшения курс европейской валюты.