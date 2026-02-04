Ричмонд
Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 4 февраля

Нацбанк Беларуси уменьшил курс евро и курс доллара и увеличил курс российского рубля на 4 февраля, среду.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк скорректировал курсы валют на 4 февраля, среду. В частности, стали ниже курс доллара и курс евро, а курс российского рубля повысился.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на среду, 4 февраля, Национальный банк определил такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,8684 белорусского рубля, 1 евро — 3,3825 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7370 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, действовавшими во вторник, 3 февраля, курс евро и курс доллара стали ниже, а курс российского рубля потяжелел в валютной корзине в среду, 4 февраля. Больше при этом изменился в сторону уменьшения курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0006 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0216 белрубля, а курс российского рубля стал выше на 0,0022 белрубля.

Еще Белорусская валютная биржа сказала, стоит ли вкладываться в юани вместо доллара.

Еще МНС сказало, когда белорусам нужно заплатить налог на сувениры и подарки.

