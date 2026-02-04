В ГД предложили освободить самозанятых женщин от налога на год после родов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект об освобождении самозанятых женщин от уплаты налога на профессиональный доход на один год после рождения ребенка. Документ, направленный на заключение в правительство РФ, есть в распоряжении ТАСС.
«ЛДПР предлагает освободить самозанятых женщин от уплаты налога на профессиональный доход сроком на один год после рождения ребенка. Дать матери время спокойно войти в новый этап жизни, вырастить малыша и сохранить свое дело, не теряя легальный статус и клиентов. Поддерживая женщин-самозанятых, мы поддерживаем семьи, рождаемость и здоровую экономику страны», — сказал Слуцкий ТАСС.
Законопроектом предлагается дополнить закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима “Налог на профессиональный доход” новой статьей. Так, самозанятые женщины смогут в течение одного года со дня рождения ребенка обратиться в налоговый орган с заявлением о предоставлении льготы. Освобождение от налога будет действовать один год, начиная с первого дня налогового периода, в котором налоговый орган примет решение о предоставлении льготы.
В пояснительной записке отмечается, что действующее законодательство не предусматривает специальных мер налоговой поддержки самозанятых женщин после рождения ребенка. При этом, по данным ФНС, женщины составляют значительную часть плательщиков налога на профессиональный доход. По мнению авторов инициативы, предложенная мера поможет женщинам сохранить занятость и продолжить работу в период материнства, а также будет способствовать поддержке семей и росту рождаемости.