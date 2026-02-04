В ГД предложили освободить самозанятых женщин от налога на год после родов

Законопроектом предлагается дополнить закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима “Налог на профессиональный доход” новой статьей. Так, самозанятые женщины смогут в течение одного года со дня рождения ребенка обратиться в налоговый орган с заявлением о предоставлении льготы. Освобождение от налога будет действовать один год, начиная с первого дня налогового периода, в котором налоговый орган примет решение о предоставлении льготы.