Трутнев: льготная ипотека позволила увеличить объем строящегося жилья в Арктике

В России с 2019 года действует программа «Дальневосточная ипотека». Она направлена на улучшение жилищных условий в ДФО и развитие строительного рынка. Согласно условиям дальневосточной ипотеки, ставка не должна превышать 2%, максимальная сумма займа — 6 млн рублей, а при покупке квартиры общей площадью от 60 кв. м — 9 млн рублей. С ноября 2023 года программа стала доступна жителям Арктики.