Трутнев: льготная ипотека позволила увеличить объем строящегося жилья в Арктике

По словам полномочного представителя президента России в ДФО, за два года действия программы объемы строительства выросли на 70%

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Программа «Дальневосточная и арктическая ипотека» позволила увеличить объем строящегося жилья в Арктике на 70%. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

«В Арктике за два года действия программы объем строящегося жилья увеличился на 70%», — сказал вице-премьер.

В России с 2019 года действует программа «Дальневосточная ипотека». Она направлена на улучшение жилищных условий в ДФО и развитие строительного рынка. Согласно условиям дальневосточной ипотеки, ставка не должна превышать 2%, максимальная сумма займа — 6 млн рублей, а при покупке квартиры общей площадью от 60 кв. м — 9 млн рублей. С ноября 2023 года программа стала доступна жителям Арктики.

