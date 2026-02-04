Омская область приступает к реализации масштабных проектов

На первых же заседаниях регионального правительства глава региона Виталий Хоценко нацелил команду на решение важнейших задач — газификацию, новое строительство, капитальный ремонт социальных объектов.
Одна из главных задач — перевести к 2027 году много-квартирные дома Омской области со сжиженного на природный газ. В настоящее время 38 процентов МКД уже подключены к источникам голубого топлива.
Особое внимание — северным районам: Большереченскому, Тарскому, Знаменскому и Тевризскому. Более 3,2 тысячи договоров на подключение уже заключено. На очереди — еще около четырех тысяч заявок.
Напомним, что старт подаче сетевого газа на омский север Виталий Хоценко дал в декабре прошлого года. Сегодня созданная инфраструктура обслуживает более 3,7 тысячи домовладений и семнадцать котельных. Губернатор призвал омичей активнее участвовать в проекте. И напомнил, что в газифицированных населенных пунктах действует президентская программа догазификации, по которой газ бесплатно подводится к границе участка гражданина.
— Важно, чтобы наши жители знали обо всех преимуществах перехода на природный газ, а это и экономическая выгода, и меры социальной поддержки, включая выплаты в размере 130 тысяч рублей для отдельных категорий граждан, — подчеркнул Виталий Хоценко.
По инициативе Виталия Хоценко в Омской области упростили порядок получения социального контракта для участников СВО. Теперь при его оформлении бойцам не требуется оценка среднедушевого дохода семьи или гражданина. Новация существенно упрощает процедуру получения поддержки. Социальный контракт помогает реализовать собственные инициативы в сфере предпринимательства, найти новую профессию, повысить квалификацию. С 1 января 2026 года соцконтракт можно оформить в электронном виде, а документы направить дистанционно.
Еще один акцент — подготовка к новому строительному сезону. По словам губернатора, федеральный бюджет предоставит более 2,6 миллиарда рублей, которые будут потрачены на ремонт общежитий шести ведущих университетов Омска в 2026—2028 годах. В рамках нацпроектов «Семья» и «Молодежь и дети», а также народной программы партии «Единая Россия» предусмотрено выделение средств на капитальный ремонт сорока объектов образования.
В 2025 году капремонт завершен в девятнадцати зданиях семи омских вузов. Цена вопроса — шестьсот миллионов рублей. Еще 214,8 миллиона федеральная казна выделила на оснащение главного корпуса ОмГУ. В списке работ — замена кровли, окон, электропроводки, модернизация аудиторий, холлов, лабораторий и спортзалов, обновление системы пожарной сигнализации.
Отдельный блок посвящен здравоохранению. По программе модернизации первичного звена нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» запланирован капремонт восьми медицинских учреждений. Плюс возведение трех новых модульных ФАПов в сельской местности.
В Омске продолжится реконструкция и благоустройство набережной Иртыша, которая очень скоро станет местом для комфортного отдыха и нескучного досуга горожан.
Еще одна хорошая новость: в 2026-м бюджетные инвестиции в сферу культуры вырастут вдвое — до шестисот миллионов рублей. Благодаря этому сразу девять объектов получат капремонт, еще пятьдесят — текущий ремонт. Средства также направят на оснащение театров, филармонии, детских школ искусств, библиотек и музеев.
Кстати.
• Согласно закону об обязательной отработке выпускников медицинских вузов в госучреждениях, в 2027—2028 годах Омская область выделит почти 379 миллионов рублей на приобретение квартир для молодых врачей.
• Около 80 миллионов рублей направят на решение квартирного вопроса не менее 48 молодых семей Омской области. Субсидия покрывает до 35 процентов стоимости жилья и может быть потрачена на строительство дома, погашение ипотеки или первый взнос при покупке квартиры. Поддержка уже доказала свою эффективность: за последние два года улучшить жилищные условия смогли 123 семьи.
• Закуплены первые тринадцать квартир в новых домах Горьковского и Крутинского районов для сирот, заключены договоры инвестирования в строительство еще четырнадцати жилых помещений в Русско-Полянском и Таврическом районах. В 2025-м в Омской области были введены региональные сертификаты на приобретение жилья в собственность, которые получили 233 сироты. Еще 183 человека из этой категории воспользовались федеральными сертификатами. Готовые квартиры в Омске и районах переданы 130 гражданам.