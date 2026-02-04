Омская область приступает к реализации масштабных проектов

• Около 80 миллионов рублей направят на решение квартирного вопроса не менее 48 молодых семей Омской области. Субсидия покрывает до 35 процентов стоимости жилья и может быть потрачена на строительство дома, погашение ипотеки или первый взнос при покупке квартиры. Поддержка уже доказала свою эффективность: за последние два года улучшить жилищные условия смогли 123 семьи.