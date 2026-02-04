Сбер рассказал о самых необычных залогах за кредиты в 2025 году

Анализ нестандартных предложений 2025 года показал большое разнообразие. Клиенты предлагали, например, Луну — но не космическое тело, а детальный макет для демонстрации топографии. Банк также рассматривал и принимал в качестве залога коллекционные и декоративные предметы: садовые фигуры в виде любимых героев детства — Крокодила Гены и Чебурашки, а также японский каменный фонарик Рокакку Икекоми, бриллианты, картины и театральные декорации.