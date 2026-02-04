Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сбер рассказал о самых необычных залогах за кредиты в 2025 году

Среди них были детальный макет Луны и садовые фигуры Чебурашки.

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Сбербанка за 2025 год провел залоговую экспертизу объектов на 45 трлн рублей, среди самых необычных залогов, которые компании предлагали в качестве обеспечения по кредитам, были детальный макет Луны и садовые фигуры Чебурашки. Об этом ТАСС сообщили в банке.

Отмечается, что ежегодно залоговая служба «Сбера» оценивает порядка 3 млн объектов. Среди них — нефтебазы и нефтеналивные терминалы, морские терминалы и уникальные танкеры, терминалы аэропортов и воздушные суда, крупные производственные и агрокомплексы, многофункциональные спортивные комплексы, горнолыжные курорты, туристическая инфраструктура и многое другое.

Общая стоимость всех объектов, прошедших экспертизу в 2025 году, превысила 45 трлн рублей. При этом стоимость самого дорого залога в портфеле банка составила 2 трлн рублей.

Анализ нестандартных предложений 2025 года показал большое разнообразие. Клиенты предлагали, например, Луну — но не космическое тело, а детальный макет для демонстрации топографии. Банк также рассматривал и принимал в качестве залога коллекционные и декоративные предметы: садовые фигуры в виде любимых героев детства — Крокодила Гены и Чебурашки, а также японский каменный фонарик Рокакку Икекоми, бриллианты, картины и театральные декорации.

Отдельную категорию составили работающие бизнес-активы. В том числе рыбоводный завод по разведению лосося, ферма по выращиванию шампиньонов, передвижной кинотеатр и оборудование для кинотеатров.