Сбер рассказал о самых необычных залогах за кредиты в 2025 году

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Сбербанка за 2025 год провел залоговую экспертизу объектов на 45 трлн рублей, среди самых необычных залогов, которые компании предлагали в качестве обеспечения по кредитам, были детальный макет Луны и садовые фигуры Чебурашки. Об этом ТАСС сообщили в банке.
Отмечается, что ежегодно залоговая служба «Сбера» оценивает порядка 3 млн объектов. Среди них — нефтебазы и нефтеналивные терминалы, морские терминалы и уникальные танкеры, терминалы аэропортов и воздушные суда, крупные производственные и агрокомплексы, многофункциональные спортивные комплексы, горнолыжные курорты, туристическая инфраструктура и многое другое.
Общая стоимость всех объектов, прошедших экспертизу в 2025 году, превысила 45 трлн рублей. При этом стоимость самого дорого залога в портфеле банка составила 2 трлн рублей.
Анализ нестандартных предложений 2025 года показал большое разнообразие. Клиенты предлагали, например, Луну — но не космическое тело, а детальный макет для демонстрации топографии. Банк также рассматривал и принимал в качестве залога коллекционные и декоративные предметы: садовые фигуры в виде любимых героев детства — Крокодила Гены и Чебурашки, а также японский каменный фонарик Рокакку Икекоми, бриллианты, картины и театральные декорации.
Отдельную категорию составили работающие бизнес-активы. В том числе рыбоводный завод по разведению лосося, ферма по выращиванию шампиньонов, передвижной кинотеатр и оборудование для кинотеатров.