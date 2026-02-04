В РФ начинают производство первого отечественного двигателя для тяжелых БПЛА

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Серийное производство первого отечественного двигателя мощностью 45 кВт для тяжелых беспилотных летательных аппаратов стартует в России в феврале. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр» (Новосибирск) Андрей Братеньков.
«КБ “Спектр”, НПП “Исток”, НПЦ БАС ТО и “Горный-ЦОТ” готовятся к серийному выпуску в феврале самого большого на данный момент электрического авиационного двигателя ЭД 9060 на отечественных магнитах Sm-Co. Двигатель будет устанавливаться на серийный транспортный октокоптер “Илья Муромец”, который способен нести полезную нагрузку 250 кг на дистанцию порядка 250 км», — сообщил Братеньков.
По его словам, в феврале планируется выпустить мелкосерийную партию двигателей — 20 изделий. «Надеемся, что проект привлечет внимание специалистов Центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России “Рубикон”, — добавил Братеньков.
Ранее сообщалось, что стоимость отечественного двигателя для тяжелых БПЛА будет ниже, чем у зарубежных аналогов.