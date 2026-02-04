В Красноярске начали закупать квартиры для детей-сирот

В Красноярске стартовала первая закупка квартир для детей-сирот в 2026 году. На электронной площадке опубликован 31 лот. А всего в этом году департамент градостроительства должен приобрести 250 социальных квартир.
В мэрии рассказали, что на эти цели выделено из бюджета 1,4 миллиарда рублей. Департамент выступает муниципальным заказчиком, а очередь на получение жилья формирует министерство образования края.
Как следует из закупочной документации, квартиры должны располагаться в домах, построенных не позднее 2007 года. Их владельцы не должны иметь долгов по коммунальным платежам. Допускается и такой вариант, как долевое строительство, но жилье должно быть сдано в этом же году.
Для информации: в 2025 году благодаря экономии удалось приобрести 305 квартир для детей-сирот. За последние 5 лет город приобрел 1798 квартир.