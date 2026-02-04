Каждое пятое сливочное масло в Новосибирске оказалось подделкой

Согласно данным Россельхознадзора, в 2025 году доля фальсифицированной молочной продукции в России достигла 17,68%, что стало рекордом последних лет. В Новосибирске ситуация оказалась особенно острой — подделкой оказалось каждое пятое сливочное масло, сообщает atas.info.
Издание отмечает, что фальсификат чаще встречается не в крупных сетевых магазинах, а среди продуктов, продаваемых под маркой «фермерских» или натуральных товаров.
Гендиректор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко уточнил, что в организованной рознице Новосибирска доля поддельной молочной продукции составила около 10%, тогда как на ярмарках и в общепите этот показатель значительно выше.
По словам директора фонда «Закон и здоровье» Григория Балагурова, самой распространённой схемой остаётся замена молочного жира более дешёвыми аналогами. Обнаружить нарушения без лабораторных исследований бывает непросто.
Чтобы оценить качество сливочного масла, эксперты советуют обращать внимание на его цвет, запах и поведение при нагреве. Натуральное масло имеет мягкий кремовый оттенок, лёгкий сливочный аромат, плавится равномерно без дыма и шипения, а после охлаждения остаётся плотным, но не слишком твёрдым для намазывания.
В пресс-службе Россельхознадзора подчеркнули, что фальсификация молочной продукции объясняется высоким спросом и большим товарооборотом, что делает рынок особенно уязвимым для недобросовестных производителей.