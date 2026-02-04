Каждое пятое сливочное масло в Новосибирске оказалось подделкой

Чтобы оценить качество сливочного масла, эксперты советуют обращать внимание на его цвет, запах и поведение при нагреве. Натуральное масло имеет мягкий кремовый оттенок, лёгкий сливочный аромат, плавится равномерно без дыма и шипения, а после охлаждения остаётся плотным, но не слишком твёрдым для намазывания.