Индийская авиакомпания отменила рейсы в Казахстан

Для обеспечения безопасности полетов и бесперебойного обслуживания пассажиров в расписание полетов были внесены корректировки. С 3 до 28 февраля авиакомпания отменила все рейсы в Алматы, Тбилиси, Баку и Ташкент.
Поскольку ситуация продолжает развиваться, планы компании находятся под регулярным контролем. О любых дальнейших обновлениях или изменениях перевозчик сообщит через свои каналы связи.
Ранее Минтранспорта РК обязало казахстанские авиакомпании совершать полеты в обход воздушного пространства Ирана для обеспечения безопасности полетов.
