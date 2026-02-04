Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Индийская авиакомпания отменила рейсы в Казахстан

Индийская авиакомпания IndiGo на своей странице в Х сообщила об отмене рейсов в Алматы до конца февраля. Причина — ситуация в Иране, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Для обеспечения безопасности полетов и бесперебойного обслуживания пассажиров в расписание полетов были внесены корректировки. С 3 до 28 февраля авиакомпания отменила все рейсы в Алматы, Тбилиси, Баку и Ташкент.

Поскольку ситуация продолжает развиваться, планы компании находятся под регулярным контролем. О любых дальнейших обновлениях или изменениях перевозчик сообщит через свои каналы связи.

Ранее Минтранспорта РК обязало казахстанские авиакомпании совершать полеты в обход воздушного пространства Ирана для обеспечения безопасности полетов.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше