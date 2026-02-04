Мясной кризис на Дальнем Востоке: господдержку просят увеличить вдвое

«Самообеспеченность мясом в Амурской области с 2018 года уменьшилась с 82 процентов до 63,1 процента, а в целом по Дальневосточному федеральному округу вообще составляет около 37 процентов», — сообщил министр сельского хозяйства региона Олег Турков.
Как пишет «Парламентская газета», цифры демонстрируют масштаб проблемы: за семь лет поголовье крупного рогатого скота в Амурской области сократилось с 79 до 58 тысяч голов, свиней — почти в семь раз, с 30 тысяч до 4,6 тысячи. Общее производство мяса и птицы на убой упало с 58 до 44 тысяч тонн. По словам регионального министра, торговые сети уже столкнулись с острым дефицитом — не хватает продукции для заполнения полок, цены растут.
Власти региона предлагают конкретный план спасения отрасли. Для инвесторов, строящих свиноводческие и птицеводческие комплексы, хотят ввести компенсацию до 50% прямых затрат — по аналогии с субсидиями на тепличные хозяйства. Молочное животноводство предлагают поддержать увеличением господдержки с 30 до 50%, а предельную стоимость одного скотоместа поднять с 627 тысяч до 1,5 миллиона рублей.
Минсельхоз России инициативы поддержал, оговорив зависимость от возможностей бюджета. Замминистра Роман Некрасов анонсировал индексацию стоимости скотоместа на 21% в 2026 году — до 763 тысяч рублей. Для молочных ферм с собственной кормовой базой введут повышающий коэффициент 1,4 по компенсациям затрат. Также ведомство рассматривает особые условия для птицеводческих комплексов с переработкой.
Ранее сообщалось о том, какие показатели инфляции были на Дальнем Востоке в последние годы. Прочитать подробнее можно по ссылке.