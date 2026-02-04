Мясной кризис на Дальнем Востоке: господдержку просят увеличить вдвое

Как пишет «Парламентская газета», цифры демонстрируют масштаб проблемы: за семь лет поголовье крупного рогатого скота в Амурской области сократилось с 79 до 58 тысяч голов, свиней — почти в семь раз, с 30 тысяч до 4,6 тысячи. Общее производство мяса и птицы на убой упало с 58 до 44 тысяч тонн. По словам регионального министра, торговые сети уже столкнулись с острым дефицитом — не хватает продукции для заполнения полок, цены растут.