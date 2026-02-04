Россия и Вьетнам хотят расширить сеть приема карт «Мир» в республике

Полноценному развитию банковской системы препятствуют санкции против ВТБ, однако потребность в платежных инструментах только растет, отметили в посольстве. Кроме того, расширение приема карт «Мир» вьетнамскими банковскими структурами может способствовать увеличению туристического потока из России. Так, в 2025 году во Вьетнам приехали более 690 тысяч россиян, что стало новым рекордом, превысившим «доковидный уровень».