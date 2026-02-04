Эксперт Иваткина рассказала, от чего будет зависеть размер больничного

Второй фактор, по ее словам, страховой стаж, т. е. период, когда работодатель за вас платил страховые взносы сначала в Пенсионный фонд, а теперь в Социальный фонд России. Если стаж составляет более 8 лет, при расчете больничного будет учитываться 100% среднего заработка. «При стаже от 5 до 8 лет в расчет включают 80%, а если вы отработали менее 5 лет, то всего 60%. Еще меньше повезло тем, у кого стаж менее полугода. В этом случае пособие будет рассчитываться исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ), а не из фактического заработка. Это же правило применяется, если за два предыдущих года не было заработка, либо его сумма очень мала», — пояснила она.