Эксперт Иваткина рассказала, от чего будет зависеть размер больничного

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина рассказала ТАСС, от каких факторов зависит размер пособия по временной нетрудоспособности (больничному) в 2026 году.
«Не всем болеть одинаково выгодно. Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от нескольких ключевых факторов. Первый: средний заработок за два предыдущих календарных года. В 2026 году учитывается совокупный доход в 2025 и 2024 году. Если, например, с 1 января вам повысили зарплату, значит болеть будет уже невыгодно, поскольку при расчете будет учитываться не новый доход, а более скромный старый», — отмечает Иваткина.
Второй фактор, по ее словам, страховой стаж, т. е. период, когда работодатель за вас платил страховые взносы сначала в Пенсионный фонд, а теперь в Социальный фонд России. Если стаж составляет более 8 лет, при расчете больничного будет учитываться 100% среднего заработка. «При стаже от 5 до 8 лет в расчет включают 80%, а если вы отработали менее 5 лет, то всего 60%. Еще меньше повезло тем, у кого стаж менее полугода. В этом случае пособие будет рассчитываться исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ), а не из фактического заработка. Это же правило применяется, если за два предыдущих года не было заработка, либо его сумма очень мала», — пояснила она.
В целом, по оценкам эксперта, невыгодно болеть работникам с высоким доходом (выше 6 827 рублей в день), маленьким стажем, а также если дневной доход в предыдущие годы был ниже, чем сейчас. «Лечащий врач может выписать больничный до 15 дней, фельдшер или стоматолог — до 10 дней. Если выздоровление затягивается, врачебная комиссия может продлевать больничный, но в общей сложности не более чем на 10 месяцев. И в завершении еще об одном важном нововведении. С 2026 года запущен эксперимент по добровольному страхованию для самозанятых. Уплачивая взносы, вы получаете право на пособие. Нужно вносить примерно 1 344 ₽/месяц при страховой сумме 35 000 рублей и 1 920 ₽/мес. при сумме 50 тысяч. Для того, чтобы подключиться к программе, нужно подать заявление в территориальное отделение СФР», — заключила Иваткина.