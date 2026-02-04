«Известия»: в РФ около 45% стоматологий работают нелегально или с нарушениями

Исследование выявило значительную разницу в уровне нарушений между ИП и юрлицами. Так, у индивидуальных предпринимателей она достигает 56%, у юридических лиц — 11,5%. При этом доля ИП в стоматологическом секторе превышает 70%, из-за чего средний показатель нарушений в отрасли достигает около 45%, сообщил изданию глава ОПИ Олег Павлов. Таким образом, почти каждая вторая стоматология работает с нарушениями или нелегально.