«Известия»: в РФ около 45% стоматологий работают нелегально или с нарушениями

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Около 45% стоматологических клиник в России работают без необходимой лицензии или регистрации в Федеральной государственной информационной системе мониторинга движения лекарственных препаратов и в Госинформсистеме контроля за оборотом товаров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) на основе данных ФНС, Росздравнадзора и системы маркировки лекарств.
Соответствующий документ направлен главе Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, первому вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой принять меры по борьбе с нелегальными клиниками. В обращении отмечается, что объем рынка стоматологии в 2025 году превысил 800 млрд рублей и продолжает динамично расти, «однако значительная часть этого оборота находится в серой зоне, что создает прямые угрозы жизни и здоровью граждан, а также наносит ущерб бюджетной системе страны и добросовестному бизнесу».
Исследование выявило значительную разницу в уровне нарушений между ИП и юрлицами. Так, у индивидуальных предпринимателей она достигает 56%, у юридических лиц — 11,5%. При этом доля ИП в стоматологическом секторе превышает 70%, из-за чего средний показатель нарушений в отрасли достигает около 45%, сообщил изданию глава ОПИ Олег Павлов. Таким образом, почти каждая вторая стоматология работает с нарушениями или нелегально.
Согласно данным исследования, лидерами по числу нарушений стали Санкт-Петербург (80%), Москва (78,5%), Свердловская (72%), Челябинская (67,2%) и еще несколько областей. Общественники в своем обращении предлагают Мантурову разрешить внеплановые проверки, ввести равные штрафы для ИП и юрлиц, механизм автоштрафов через систему маркировки, а также запретить рекламу сомнительных клиник на онлайн-картах и цифровых платформах.
«Отсутствие лицензии и регистрации в указанных госсистемах с высокой вероятностью свидетельствует о том, что клиника не располагает необходимыми помещениями, оборудованием и квалифицированным персоналом, а также использует лекарственные препараты и медицинские изделия неизвестного происхождения, не обеспечивая безопасность пациентов», — пояснил газете Павлов.
По его словам, при закупках по серым схемам существенно увеличиваются риски использования препаратов, ввезенных с нарушением температурного режима, что делает их неэффективными или опасными для пациентов, в том числе создает угрозу анафилактического шока.