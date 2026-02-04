Ричмонд
Названы крупнейшие покупатели нефти из России

По мнению экономиста Михаила Головнина, ключевыми покупателями российской нефти в 2026 году останутся Китай, Индия и Турция.

По мнению экономиста Михаила Головнина, ключевыми покупателями российской нефти в 2026 году останутся Китай, Индия и Турция. В интервью РИА Новости эксперт заявил, что структура рынков сбыта, скорее всего, не претерпит существенных изменений при условии сохранения действующих санкционных ограничений.

По его оценке, резкого снятия барьеров не произойдёт, а значит, основные поставки будут по-прежнему ориентированы на уже сложившийся круг стран.

Головнин отметил, что в настоящее время главным рынком для российской нефти является Китай, а Индия и Турция играют несколько меньшую, но также значительную роль. Таким образом, эта «большая тройка» в обозримой перспективе сохранит статус основных направлений экспорта.

Ранее сообщалось, что Госдеп США, подводя итоги переговоров с Индией, не упомянул тему импорта нефти из РФ.

