Объединить ЕНПФ, ФСМС и национальный институт развития предложил эксперт в Казахстане

Он не позволит клинике «нарисовать» прием, за который с его личного счета спишут реальные деньги; наследование — средства на медицинском счете, неизрасходованные в течение жизни, не должны «сгорать» в пользу фонда. Они должны переходить в пенсионный капитал или передаваться наследникам; выход из тени — человек получит прямую мотивацию работать официально. Каждый тенге «белой» зарплаты — это его будущая квартира, его качественное лечение и его достойная старость, а не ресурс для обогащения коррупционеров. Консолидация трех фондов в единый механизм позволит не только искоренить коррупцию через прозрачность, но и снизить затраты на содержание раздутого административного штата (в развитых странах это 4%, у нас же бюрократия поглощает значительные ресурсы)", — отмечает Ерлан Каримов.