Объединить ЕНПФ, ФСМС и национальный институт развития предложил эксперт в Казахстане

В январе 2026 года премьер-министр Олжас Бектенов поручил передать Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) в ведение Минфина, поскольку правительство выявило нарушения в финансировании медорганизаций. Также в 2025 году отмечались громкие скандалы, связанные с выводом свыше 200 млрд тенге из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).
Как отмечает независимый эксперт Ерлан Каримов в статье для издания EconomyKZ, подобные меры по передаче фондов из одного ведомства в другое могут оказаться лишь «сменой вывески», а реальные риски грозят сохраниться. Объясняет он это особенностями подхода к контролю средств и принципами ответственности в Казахстане. Причины финансовых утечек из фондов Согласно сообщению эксперта, почти 60% государственного бюджета тратится на социальную сферу, при этом расходы на соцзащиту достигают 5% от ВВП (около 15 млрд долларов США). Однако прозрачность этих трат остается под вопросом.
«Особо остро стоит вопрос финансирования здравоохранения. Согласно данным республиканского бюджета, расходы по функциональной группе “Здравоохранение” запланированы в колоссальных объемах: 2026 год — 5,25 млрд долларов; 2027 год — 5,26 млрд долларов. Огромная часть этих средств — более 9,1 млрд долларов — за 2 года пойдут в виде целевых взносов в Фонд социального медицинского страхования», — отмечает Ерлан Каримов.
При этом эксперт считает, что в текущей модели управления создается идеальная среда для коррупции, приписок и фиктивных медицинских услуг. А передачу ФСМС из Минздрава в Минфин он называет попыткой лечить симптомы, а не болезнь — поменяются лишь администраторы, но не сама система. Как сделать фонды прозрачнее Проблемы с прозрачностью работы фондов эксперт связывает с тем, что взносы по обязательному медицинскому страхованию (ВОСМС) накапливаются в единой массе, а не числятся индивидуально за каждым гражданином.
Поэтому он предлагает применять подход, который был внедрен в Сингапуре — индивидуальная ответственность за накопления. Так, в этой стране была создана уникальная система Центрального страхового фонда (CPF), которая предусматривает три личных счета для каждого работника: обычный (Ordinary Account) — накопления на жилье, ипотеку и образование; специальный (Special Account) — пенсионные накопления; медицинский (Medisave Account) — расходы на лечение и страховку. По словам эксперта, такой подход позволил Сингапуру сократить государственные расходы и добиться того, что более 80% граждан владеют собственным жильем. Поэтому он отмечает, что для Казахстана решением может стать объединение ЕНПФ, ФСМС и «Отбасы банка» в единую систему персонализированных счетов по сингапурскому образцу. "Что это даст гражданину: контроль — если медицинские отчисления аккумулируются на личном счете (аналоге Medisave), гражданин становится лучшим аудитором.
Он не позволит клинике «нарисовать» прием, за который с его личного счета спишут реальные деньги; наследование — средства на медицинском счете, неизрасходованные в течение жизни, не должны «сгорать» в пользу фонда. Они должны переходить в пенсионный капитал или передаваться наследникам; выход из тени — человек получит прямую мотивацию работать официально. Каждый тенге «белой» зарплаты — это его будущая квартира, его качественное лечение и его достойная старость, а не ресурс для обогащения коррупционеров. Консолидация трех фондов в единый механизм позволит не только искоренить коррупцию через прозрачность, но и снизить затраты на содержание раздутого административного штата (в развитых странах это 4%, у нас же бюрократия поглощает значительные ресурсы)", — отмечает Ерлан Каримов.
Другими словами, по мнению эксперта именно переход к модели личной ответственности граждан и индивидуальных счетов вместо общей обезличенной массы поступающих средств позволит превратить социальную сферу Казахстана из «бездонной ямы» для госбюджета в фундамент национального благосостояния.