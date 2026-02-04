В hh.ru рассказали о средней предлагаемой зарплате журналистам в РФ

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Предлагаемая зарплата журналистам по итогам 2025 года в среднем в России составила почти 60 тыс. рублей в месяц. Однако соискатели ожидают получать примерно на 7,5 тыс. больше. Об этом говорится в исследовании hh.ru, которое имеется в распоряжении ТАСС.
«По итогам 2025 года медиана зарплатных предложений для журналистов составила 59,2 тыс. рублей, в то время как соискатели ожидают получить 66,7 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ожидания специалистов меняются в зависимости от опыта работы. Например, кандидаты без опыта хотят получать 48,5 тыс. рублей, а журналисты, имеющие опыт работы до года, намерены зарабатывать 50 тыс. рублей в месяц. Специалисты с опытом работы от трех до шести лет указывают в резюме желаемую зарплату в размере 70 тыс. рублей, а имеющие опыт более девяти лет — свыше 80 тыс. рублей, отмечается в материале.