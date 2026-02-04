Стоимость биткойна и Ethereum снижается в пределах 3%

Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за прошедшие сутки ликвидировали позиции более 169 тыс. трейдеров на общую сумму более $748 млн. Большая часть ликвидаций пришлась на биткойн ($295,13 млн). Порядка $544,79 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $203,8 млн — на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на криптобирже HTX в паре ETH-USDT стоимостью $8,4 млн.