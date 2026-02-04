Стоимость биткойна и Ethereum снижается в пределах 3%

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Стоимость первых двух по капитализации криптовалют — биткойна и Ethereum («эфириум», «эфир», ETH) — демонстрирует снижение, свидетельствуют данные площадки Binance.
По состоянию на 05:38 мск, курс биткойна снижался на 3,15% и находился на уровне $76 069 тыс. Курс Ethereum опускался на 2,58%, до $2 259 тыс.
По данным Coinmarketcap, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $2,57 трлн. Из них $1,515 трлн (59%) приходится на биткойн, $271,828 млрд (10,6%) — на Ethereum.
Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за прошедшие сутки ликвидировали позиции более 169 тыс. трейдеров на общую сумму более $748 млн. Большая часть ликвидаций пришлась на биткойн ($295,13 млн). Порядка $544,79 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $203,8 млн — на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на криптобирже HTX в паре ETH-USDT стоимостью $8,4 млн.
Ликвидация криптовалюты — принудительное закрытие торговой позиции биржей при использовании кредитного плеча (механизма, позволяющего трейдеру управлять позицией, используя заемные средства от биржи или брокера) из-за недостатка средств для поддержания сделки. Она происходит, когда убытки по открытой позиции превышают размер начальной сделки, чтобы защитить трейдера от долгов и биржу от рисков.