Подрядчик омских ЦРБ взялся за ремонт треснувшего музея Достоевского

Отметим, ООО «Глобал» основано в 2017 году. По подсчетам «СуперОмска», с 2018 года фирма взяла порядка 70 подрядов. Преимущественно компания привлекалась к проведению ремонтных работ на социальных и образовательных объектах, в числе которых Детский санаторий № 1, учебный корпус ОмГТУ на проспекте Мира (замена кровли), Нововаршавский центр культуры и досуга, часть главного корпуса ОмГПУ, а также ряд медицинских учреждений, включая Русско-Полянская, Таврическая Черлакская и Нововаршавская ЦРБ.