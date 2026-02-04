Подрядчик омских ЦРБ взялся за ремонт треснувшего музея Достоевского

Подряд по итогам борьбы 5 участников достался омскому ООО «Глобал» Дмитрия Балобанова, со стартовых 46,178 миллиона рублей стоимость работ упала до порядка 41,56 миллиона рублей.
Напомним, до конца ноября 2027 года коммерсантам предстоит заняться прогнившими досками деревянных стропил, протекающей кровлей, утеплителем фасада, заменой сантехнического оборудования, обустроить новый подвесной потолок, заменить водопроводные коммуникации, смонтировать новое электрооборудование, провести переоблицовку одноэтажного строения и ряд других работ. В числе заявленных также перекладывание части кирпичной кладки.
Отметим, ООО «Глобал» основано в 2017 году. По подсчетам «СуперОмска», с 2018 года фирма взяла порядка 70 подрядов. Преимущественно компания привлекалась к проведению ремонтных работ на социальных и образовательных объектах, в числе которых Детский санаторий № 1, учебный корпус ОмГТУ на проспекте Мира (замена кровли), Нововаршавский центр культуры и досуга, часть главного корпуса ОмГПУ, а также ряд медицинских учреждений, включая Русско-Полянская, Таврическая Черлакская и Нововаршавская ЦРБ.