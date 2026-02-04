Биткоин и Ethereum снизились в цене в пределах трёх процентов

Стоимость биткоина и криптовалюты Ethereum («Эфириум») снижается на бирже Binance в пределах трёх процентов, свидетельствуют данные указанной торговой площадки.
Так, по состоянию на 05:38 мск, биткоин падал в цене на 3,15 процента. Одна единица этой криптовалюты торговалась по цене 76 069 американских долларов.
Стоимость Ethereum снижалась до 2259 американских долларов на (2,58 процента).
Напомним, 12 января сообщалось, что компания Superheat представила на выставке CES 2026 бытовой водонагреватель с функцией майнинга биткоина. Прибор объединил накопительный бойлер на 190 литров и ASIC-компьютер для добычи криптовалюты.
В марте 2025 года глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о создании в США стратегического резерва биткоинов. В нём решили аккумулировать криптовалюту, конфискованную в процессе уголовных или гражданских дел.