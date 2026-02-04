Группа специалистов вылетела из Братска в Бодайбо для восстановления водоснабжения

IrkutskMedia, 4 февраля. Группа специалистов вылетела из аэропорта Братска в Бодайбо, где ранее произошла коммунальная авария, для восстановления системы водоснабжения. Команда в составе 19 человек представлена профессионалами коммунальной сферы из Братска и района, а также Чунского округа. Работники везут с собой необходимые инструменты, в том числе сварочные аппараты, сообщает тг-канал (18+) аэропорта Братска.
Напомним, что серьезная коммунальная авария произошла на магистральном водопроводе, питающем несколько котельных. В результате ЧС более 1 тысячи человек остались без воды и тепла. Мэр Бодайбо и района Евгений Юмашев рассказал, что продолжительные низкие температуры привели к промерзанию грунта ниже нормативного уровня. Позже губернатор Игорь Кобзев сообщил, что специалисты непрерывно продолжают ликвидировать последствия коммунальной аварии.
Для этого были привлечены силы ведущих управляющих компаний Иркутска, которые помогают восстанавливать работу систем теплоснабжения и водоснабжения жилых домов. Помимо УК Иркутска, помощь оказывают АО «Высочайший», ЗТК «Лензолото», ПАО «Газпром Добыча Иркутск», а также авиакомпания «ИрАэро», которая обеспечивает доставку людей и грузов. Также было принято решение о прокладке резервного водовода протяженностью 750 м и диаметром 100 мм.
По факту нарушения прав жителей было возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе его расследования. Добавим, что администрация Бодайбо и района окажет материальную помощь всем пострадавшим от коммунальной аварии. Размер единовременной выплаты составит 15 тысяч рублей на человека.
4 февраля в Бодайбо приступили к подключению к теплоснабжению домов, которые попали в зону коммунальной аварии. Министр ЖКХ и энергетики Приангарья Анатолий Никитин подчеркнул, что все котельные удалось сохранить в рабочем состоянии. Евгений Юмашев отметил, что от котельной «ЛЗДТ» уже подключили два первых дома, готовят третий.