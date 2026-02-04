Выяснилось, что у Долиной есть замороженная квартира в Юрмале

Певица Лариса Долина приобрела квартиру в латвийском курортном городе Юрмала в ипотеку еще в 2010 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении агентства.
Согласно материалам, Долиной принадлежит квартира площадью 123,9 квадратного метра, расположенная в нескольких метрах от побережья Рижского залива. Недвижимость была оформлена с использованием ипотечного кредита. По текущей оценке ее стоимость превышает 27,4 миллиона рублей.
Из документов также следует, что в 2024 году активы певицы на территории Латвии были заморожены после включения Долиной в санкционный список Европейского союза.
По данным латвийских онлайн-сервисов по продаже недвижимости, в доме, где находится квартира артистки, в настоящее время выставлены на продажу несколько объектов различной площади. Их стоимость варьируется от 220 тысяч до 275 тысяч евро.
Ранее, 1 февраля, Лариса Долина заявила, что вынуждена арендовать жилье, так как средств на покупку новой квартиры у нее нет. При этом певица не стала уточнять район проживания, ограничившись комментарием, что он «хороший».
