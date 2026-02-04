Механизированная уборка улиц ведется во всех районах Иркутска

Организована расчистка проезжей части, обочин и тротуаров. Для этого используют погрузчики, грейдеры и тракторы со щетками.
Погрузку и вывоз снега выполнили на участках улиц Фридриха Энгельса, Ширямова, Рабочего Штаба, Красного Восстания, Верхняя Набережная, Слюдянская, Партизанская, Ремесленная, Свердлова, Российская, Марата, Норильская, Безбокова, Василия Ледовского, Республиканская, Березовая Роща, Томсона, Гоголя, а также на окружной дороге в Солнечном и возле детского сада «Росинка» в Нижней Лисихе.
Вручную убирают остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, заездные и парковочные карманы. При необходимости отдельные участки посыпают отсевом.
«Ночью на магистральные улицы выводим плужные очистители. На спусках, подъемах и поворотах распределяем противогололедные материалы. Где-то снимаем снежный накат грейдерами. Максимально задействуем технику, пока дороги свободны», — рассказал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
На мостах и путепроводах тоже продолжается вывоз снега. Преимущественно такие работы выполняют вечером и в ночное время. Днем на объектах чистят тротуары и лестницы, сообщает пресс-служба городской администрации.