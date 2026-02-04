В 2026 году в Татарстане могут открыться новые турецкие компании

В 2026 году в Татарстане должны открыться новые турецкие компании. Такое пожелание выразил в Казани депутат национального собрания Турции Кюршад Зорлу во время встречи с председателем Госсовета РТ Фаридом Мухаметшиным.
Депутат заявил, его желание — чтобы 2026 год стал годом инвестиций Турции в Татарстан.
«Мы хотим, чтобы турецкие инвесторы, компании узнали еще больше о возможностях Татарстана в разных областях, куда они могли бы инвестировать», — уточнил Зорлу.
Спикер пообещал рассказать депутатам в Турции обо всех международных мероприятиях, которые пройдут в этом году в Казани, что те могли принять в них участие.