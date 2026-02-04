Reuters: Венесуэла получила $500 млн от США за продажу нефти

Соединённые Штаты перечислили $500 млн властям Венесуэлы, полученных от первой продажи венесуэльской нефти. Об этом во вторник сообщил Reuters со ссылкой на источник в американской администрации.
«Венесуэла официально получила все $500 млн от первой продажи своей нефти», — заявил чиновник, уточнив, что средства будут «распределены в интересах венесуэльского народа по усмотрению правительства США».
Объём проданной нефти не раскрывается.
Ранее, в конце января, уполномоченный президента Венесуэлы Делси Родригес сообщала, что Каракас получил первые $300 млн, а теперь, согласно данным Reuters, были переведены и оставшиеся $200 млн.
По словам американских властей, в будущем доходы от продажи венесуэльской нефти будут направляться в специальный фонд на территории США, а их передача венесуэльским властям будет осуществляться только с разрешения Вашингтона.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о сильных позициях Вашингтона в Венесуэле. По его словам, США намерены получать значительную прибыль от реализации венесуэльской нефти.