Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Венесуэла получила $500 млн от США за продажу нефти

​Вашингтон передал венесуэльским властям полмиллиарда долларов за продажу партии нефти.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты перечислили $500 млн властям Венесуэлы, полученных от первой продажи венесуэльской нефти. Об этом во вторник сообщил Reuters со ссылкой на источник в американской администрации.

«Венесуэла официально получила все $500 млн от первой продажи своей нефти», — заявил чиновник, уточнив, что средства будут «распределены в интересах венесуэльского народа по усмотрению правительства США».

Объём проданной нефти не раскрывается.

Ранее, в конце января, уполномоченный президента Венесуэлы Делси Родригес сообщала, что Каракас получил первые $300 млн, а теперь, согласно данным Reuters, были переведены и оставшиеся $200 млн.

По словам американских властей, в будущем доходы от продажи венесуэльской нефти будут направляться в специальный фонд на территории США, а их передача венесуэльским властям будет осуществляться только с разрешения Вашингтона.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о сильных позициях Вашингтона в Венесуэле. По его словам, США намерены получать значительную прибыль от реализации венесуэльской нефти.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше