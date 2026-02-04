Ричмонд
+2°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрозденко предложил ввести заградительные пошлины на импорт корунда из Китая

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил ввести заградительные пошлины на импорт корунда для защиты отечественного производителя, сообщает «Деловой Петербург». Обращение направлено в Минпромторг РФ.

Источник: Правительство Ленинградской области

Господин Дрозденко отмечает, что российские предприятия, в частности Бокситогорский глиноземный завод (входит в группу «Русал», — Ъ), сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны иностранных поставщиков, пользующихся курсовой разницей.

Предприятие, единственный в России производитель белого корунда, столкнулось со значительным падением спроса. После ухода с европейского рынка из-за санкций завод переориентировался на внутренний и азиатские рынки, где сталкивается с ценовым давлением со стороны китайских производителей.

Цены на продукцию из КНР на 15−20% ниже, а на внутреннем рынке конкуренция также усиливается из-за демпинга. Если единственное отечественное предприятие прекратит выпуск корунда, российские производители абразивов, керамики и огнеупоров окажутся в полной зависимости от импортных поставок.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше