Дрозденко предложил ввести заградительные пошлины на импорт корунда из Китая

Господин Дрозденко отмечает, что российские предприятия, в частности Бокситогорский глиноземный завод (входит в группу «Русал», — Ъ), сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны иностранных поставщиков, пользующихся курсовой разницей.
Предприятие, единственный в России производитель белого корунда, столкнулось со значительным падением спроса. После ухода с европейского рынка из-за санкций завод переориентировался на внутренний и азиатские рынки, где сталкивается с ценовым давлением со стороны китайских производителей.
Цены на продукцию из КНР на 15−20% ниже, а на внутреннем рынке конкуренция также усиливается из-за демпинга. Если единственное отечественное предприятие прекратит выпуск корунда, российские производители абразивов, керамики и огнеупоров окажутся в полной зависимости от импортных поставок.