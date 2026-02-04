В Узбекистане к 2028 году водосберегающие технологии внедрят на 80% орошаемых земель

Вместе с тем отмечалось, что необходимо усилить контроль за целевым использованием установленных водосберегающих технологий. Полив с использованием традиционных методов на площадях, где внедрены водосберегающие технологии и на это были выделены субсидии, без применения этих технологий или их основных элементов будут рассматривать как самовольное использование воды.