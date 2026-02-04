Прибавка к зарплате за январь: кто получит в Татарстане

Согласно Трудовому кодексу, работа в праздничный день должна быть оплачена в двойном размере. Праздничными в январе считаются дни с 1 по 8 января. За каждый рабочий день в этот период работнику должна быть начислена заработная плата в двойном размере. Соответственно, повышенную зарплату татарстанцы получат в начале февраля.