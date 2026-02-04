В Банке России рассказали, сколько омичи хранят сбережений на счетах и вкладах

«В таких условиях выгодно открыть вклад в банке, отложить несрочные покупки. И омичи этим активно пользуются. Чтобы правильно оценить доходность вклада, нужно учитывать не прошлую, а будущую инфляцию. По прогнозу, в этом году она опустится до 4−5% и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем. При этом в нашем регионе в конце прошлого года инфляция уже находилась в районе 5%. А многие банки предлагали по вкладам порядка 15% годовых. Очевидно, что те проценты, которые получит вкладчик в конце срока, не только компенсируют рост цен за это время, но и позволят заработать», — рассказал Антипов.