В Банке России рассказали, сколько омичи хранят сбережений на счетах и вкладах

Жители Омской области доверили банкам крупные суммы: на начало 2026 года общий объём банковских вкладов, без учёта счетов эскроу, составил более 490 миллиардов рублей. Сумма увеличилась за предыдущий год на 17%. Об этом сообщили в отделении Банка России по региону.
По словам управляющего омским отделением Банка России Владимира Антипова, столь значительный прирост объясняется сохранением высоких ставок, стимулирующих население размещать средства на депозитах.
«В таких условиях выгодно открыть вклад в банке, отложить несрочные покупки. И омичи этим активно пользуются. Чтобы правильно оценить доходность вклада, нужно учитывать не прошлую, а будущую инфляцию. По прогнозу, в этом году она опустится до 4−5% и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем. При этом в нашем регионе в конце прошлого года инфляция уже находилась в районе 5%. А многие банки предлагали по вкладам порядка 15% годовых. Очевидно, что те проценты, которые получит вкладчик в конце срока, не только компенсируют рост цен за это время, но и позволят заработать», — рассказал Антипов.
Средства, размещённые в банках, защищены системой страхования вкладов государства в размере до 1,4 миллиона рублей, включая начисленные проценты. Кроме того, когда люди больше откладывают и меньше тратят, спрос на товары и услуги снижается. При этом рост цен замедляется. Чтобы сдерживать инфляцию и защищать доходы граждан, Банк России удерживает ключевую ставку на высоком уровне.