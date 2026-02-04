Ричмонд
ФНС наступает: с дроблением бизнеса борются в Приморье

По итогам выездных налоговых проверок в 2025 году в Приморском крае выявлены налоговые нарушения на сумму около 5 млрд рублей, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом рассказала начальника контрольного отдела Наталья Шмырова.

Источник: ДЕЙТА

По ее словам, выездные проверки затронули 62 предприятия. При этом значительная часть работы проводится вначале без доведения дела до выездного контроля. При выявлении рисков налогоплательщиков в первую очередь приглашают на рабочие встречи для разъяснения и добровольного уточнения налоговых обязательств.

«Более показательным является не сумма доначислений, а реальные поступления в бюджет. По итогам 2025 года в бюджеты всех уровней поступило почти 7 млрд рублей, что на 32% больше, чем годом ранее», — рассказала она.

При этом свыше половины этой суммы было уплачено добровольно, по результатам рабочих встреч с налоговыми органами. Налогоплательщики пересматривали свои налоговые обязательства без применения жестких мер контроля.

Одним из самых распространенных нарушений в 2025 году она назвала дробление бизнеса. Речь идет о ситуации, когда крупные компании искусственно разделяют деятельность на несколько юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, чтобы пользоваться льготными налоговыми режимами. Отметим, что ранее такие претензии озвучивались в адрес сети общепита «Republic» и «Приморского кондитера».

«Если налогоплательщик отказался от схемы дробления и перешел на законный режим налогообложения, налоговые претензии за прошлые периоды снимаются», — добавила Наталья Шмырова.

Приводя пример использования подобной схемы, она рассказала историю: один из крупных налогоплательщиков региона в сфере торговли после отказа от схемы дробления добровольно уплатил в бюджет более 250 млн рублей. А финансовые показатели компании выросли с 6 млрд до 19 млрд рублей, что свидетельствует о переходе бизнеса к прозрачной модели работы.

В налоговой службе добавили, что в 2025 году новых схем уклонения выявлено не было, а основная часть работы была сосредоточена на профилактике нарушений и разъяснении законодательства.