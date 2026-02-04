ФНС наступает: с дроблением бизнеса борются в Приморье

Одним из самых распространенных нарушений в 2025 году она назвала дробление бизнеса. Речь идет о ситуации, когда крупные компании искусственно разделяют деятельность на несколько юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, чтобы пользоваться льготными налоговыми режимами. Отметим, что ранее такие претензии озвучивались в адрес сети общепита «Republic» и «Приморского кондитера».