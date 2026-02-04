Ричмонд
Центробанк намерен сохранить жесткую политику ради снижения инфляции

Банк России не планирует смягчать денежно-кредитную политику и намерен сохранить жесткий курс для дальнейшего снижения инфляции.

Банк России не планирует смягчать денежно-кредитную политику и намерен сохранить жесткий курс для дальнейшего снижения инфляции. Об этом говорится в бюллетене регулятора «О чем говорят тренды».

В документе отмечается, что по итогам 2025 года инфляция оказалась минимальной за последние годы. В Центробанке связывают это с действием жесткой ДКП, а также с временными дезинфляционными факторами. Вместе с тем в январе рост потребительских цен вновь ускорился на фоне разовых проинфляционных причин, включая повышение налогов и тарифов.

В регуляторе подчеркнули, что реакция цен на увеличение налоговой и тарифной нагрузки создает риски сохранения высоких инфляционных ожиданий у населения и бизнеса. Это, в свою очередь, может замедлить дальнейшее снижение темпов роста цен.

«Дальнейшее снижение инфляции к 4% и ее стабилизация на этом уровне требуют сохранения жесткой ДКП», — говорится в бюллетене Банка России.

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что инфляция в 2025 году снизилась до 5,6%. На совещании по экономическим вопросам он отметил, что ускорение инфляции в начале года было ожидаемым и связано с повышением НДС. По оценке главы государства, к концу 2026 года показатель может снизиться до 5%.

Ранее, 6 января, старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин заявлял, что российской экономике удалось избежать рецессии в 2025 году.

