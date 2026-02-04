Центробанк намерен сохранить жесткую политику ради снижения инфляции

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что инфляция в 2025 году снизилась до 5,6%. На совещании по экономическим вопросам он отметил, что ускорение инфляции в начале года было ожидаемым и связано с повышением НДС. По оценке главы государства, к концу 2026 года показатель может снизиться до 5%.