Названы товары, которые россияне стали реже покупать

В прошлом году потребители в России чаще отказывались от крупных покупок, причём наиболее заметное снижение спроса зафиксировано в сегменте мебели. Согласно анализу, представленному РИА Новости, число покупок мебели и фурнитуры упало на 19% по сравнению с 2024 годом, в то время как продажи бытовой техники и электроники сократились на 12%. Медианная цена чека в первой категории составила 14 430 рублей, во второй — 9 455 рублей.