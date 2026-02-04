Названы товары, которые россияне стали реже покупать

В прошлом году потребители в России чаще отказывались от крупных покупок, причём наиболее заметное снижение спроса зафиксировано в сегменте мебели. Согласно анализу, представленному РИА Новости, число покупок мебели и фурнитуры упало на 19% по сравнению с 2024 годом, в то время как продажи бытовой техники и электроники сократились на 12%. Медианная цена чека в первой категории составила 14 430 рублей, во второй — 9 455 рублей.
Также незначительно снизились покупки товаров для дома (на 3%, медианный чек — 3 403 рубля), а товары для строительства и ремонта, напротив, показали небольшой рост на 1% при медианной цене 9 597 рублей.
Аналитики связывают эти изменения с общей тенденцией потребителей к сбережению и сокращению кредитной активности. В непродовольственном ритейле, особенно в категориях, требующих долгосрочного планирования и крупных затрат, таких как мебель и бытовая техника, спрос значительно снизился.
Потребители всё чаще откладывали такие приобретения, перераспределяя средства в накопления и инвестиции. Наиболее выраженный спад наблюдался в офлайн-торговле. Кроме того, снизился и спрос на обновление гаджетов, включая носимые устройства и смартфоны, так как многим пользователям достаточно текущей функциональности устройств.
