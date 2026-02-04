Доля россиян с доходом выше 100 тысяч рублей побила исторический рекорд

В целом в 2024 году доходы населения демонстрировали уверенный рост. Так, доход от 60 до 100 тысяч рублей в месяц получали 21,6% россиян, тогда как годом ранее таких граждан было 18,5%. Также увеличилась доля людей с доходами от 45 до 60 тысяч рублей — на 0,5 процентного пункта, до 14,9%.