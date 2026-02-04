Доля россиян с доходом выше 100 тысяч рублей побила исторический рекорд

Доля россиян с ежемесячным доходом свыше 100 тысяч рублей по итогам 2024 года достигла 16,7%, что стало максимальным показателем за все время ведения статистики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
За год доля граждан с таким уровнем дохода увеличилась на 5,3 процентного пункта — это самый значительный рост в современной истории страны. Для сравнения, в 2023 году показатель вырос на 3,1 процентного пункта.
В целом в 2024 году доходы населения демонстрировали уверенный рост. Так, доход от 60 до 100 тысяч рублей в месяц получали 21,6% россиян, тогда как годом ранее таких граждан было 18,5%. Также увеличилась доля людей с доходами от 45 до 60 тысяч рублей — на 0,5 процентного пункта, до 14,9%.
Одновременно сократилась численность россиян с доходами до 45 тысяч рублей в месяц: впервые этот показатель опустился ниже 50%, снизившись на 8,9 процентного пункта — до 46,8%.
По данным Росстата, в 2024 году реальные располагаемые доходы населения выросли на 7,3%.
Ранее российские власти обнародовали социально-экономические прогнозы на 2026 год. Согласно имеющимся данным, в текущем году ожидается рост доходов граждан на 4,8%, а в 2027 году реальные зарплаты могут увеличиться на 3,5%.