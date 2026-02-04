В Ташкентской области могут построить гольф-курорт мирового уровня

Как рассказал исполнительный директор компании Фио Фахми, в качестве площадки для реализации проекта рассматривается Ташкентская область. По его словам, инвесторы предлагают создать гольф-курорт мирового класса, который будет включать не только профессиональное поле для гольфа, но и развитую туристическую и жилую инфраструктуру.
Проект предусматривает строительство здания гольф-клуба, четырёх- и пятизвёздочных отелей, современных жилых объектов, ресторанов и оздоровительного комплекса. Кроме того, в составе курорта планируются аквапарк и лыжные сооружения, рассчитанные на зимний сезон.
Инвесторы предложили реализовать проект на основе государственно-частного партнёрства совместно с хокимиятом Ташкентской области, в том числе путём создания совместного предприятия.
Фио Фахми также сообщил, что в ближайшие дни делегация компании, состоящая из руководства и профильных специалистов, посетит Узбекистан для детального изучения возможных локаций и условий реализации проекта.
Компания Spora Global Sdn Bhd была основана в 2012 году. Она специализируется на проектировании, строительстве, управлении, ремонте и дизайне отелей и курортных объектов. В настоящее время компания управляет гольф-клубами и курортами в Сингапуре, Австралии, Вьетнаме, Индонезии, Новой Зеландии и Шотландии.