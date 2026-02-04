Более 150 тысяч приморцев стали самозанятыми

По ее словам, за прошлый год статус самозанятого зарегистрировали свыше 36 тысяч приморцев. Рост связан с удобством режима, его полной цифровизацией и низкими налоговыми ставками.
«Режим самозанятости полностью цифровой и максимально простой для налогоплательщиков. Регистрация, формирование чеков и уплата налога осуществляются через мобильное приложение “Мой налог”», — рассказала начальник отдела налогообложения имущества Ольга Никитина.
Наиболее популярными видами деятельности среди самозанятых в Приморье остаются автомобильные перевозки, бьюти-сфера, строительство, сдача жилья в аренду и рекламные услуги. Она уточнила, что новых направлений деятельности в 2025 году практически не появилось, однако значительно выросло количество работающих в уже существующих сферах.
Вместе с тем она напомнила об ответственности за неуплату налога. Налоговые органы получают информацию из различных источников, включая обращения граждан, и проводят контрольные мероприятия в отношении нарушителей.
«Если самозанятый не сформировал чек или не уплатил налог, предусмотрены штрафные санкции», — добавила заместитель руководителя УФНС России по Приморскому краю Ольга Пинчук.
По ее словам, при первом нарушении штраф составляет 20% от суммы неуплаченного налога, при повторном в течение полугода — 100%. Всего по итогам контрольных мероприятий в прошлом году 130 самозанятых добровольно уточнили свои налоговые обязательства на общую сумму 29 млн рублей.