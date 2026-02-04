Более 150 тысяч приморцев стали самозанятыми

Наиболее популярными видами деятельности среди самозанятых в Приморье остаются автомобильные перевозки, бьюти-сфера, строительство, сдача жилья в аренду и рекламные услуги. Она уточнила, что новых направлений деятельности в 2025 году практически не появилось, однако значительно выросло количество работающих в уже существующих сферах.