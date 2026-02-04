Ричмонд
Более 150 тысяч приморцев стали самозанятыми

За пять лет число приморцев, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», превысило 150 тысяч человек, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник отдела налогообложения имущества Ольга Никитина.

Источник: ДЕЙТА

По ее словам, за прошлый год статус самозанятого зарегистрировали свыше 36 тысяч приморцев. Рост связан с удобством режима, его полной цифровизацией и низкими налоговыми ставками.

«Режим самозанятости полностью цифровой и максимально простой для налогоплательщиков. Регистрация, формирование чеков и уплата налога осуществляются через мобильное приложение “Мой налог”», — рассказала начальник отдела налогообложения имущества Ольга Никитина.

Наиболее популярными видами деятельности среди самозанятых в Приморье остаются автомобильные перевозки, бьюти-сфера, строительство, сдача жилья в аренду и рекламные услуги. Она уточнила, что новых направлений деятельности в 2025 году практически не появилось, однако значительно выросло количество работающих в уже существующих сферах.

Вместе с тем она напомнила об ответственности за неуплату налога. Налоговые органы получают информацию из различных источников, включая обращения граждан, и проводят контрольные мероприятия в отношении нарушителей.

«Если самозанятый не сформировал чек или не уплатил налог, предусмотрены штрафные санкции», — добавила заместитель руководителя УФНС России по Приморскому краю Ольга Пинчук.

По ее словам, при первом нарушении штраф составляет 20% от суммы неуплаченного налога, при повторном в течение полугода — 100%. Всего по итогам контрольных мероприятий в прошлом году 130 самозанятых добровольно уточнили свои налоговые обязательства на общую сумму 29 млн рублей.