Петербуржцы назвали желаемый уровень МРОТ

МРОТ с начала 2026 года официально установлен на отметке 27 093 рубля. Между тем регионы вправе устанавливать собственный региональный МРОТ выше федеральной ставки: например, в Москве этот показатель составляет 39 730 рублей, а в Петербурге — 31 250 рублей. Тем не менее сами горожане оценивают указанные уровни как недостаточные.