В Новосибирской области продолжается капремонт моста через реку Карасук

В период ремонта для легковых автомобилей и автобусов организована временная переправа. Грузовой транспорт направляется в объезд по маршрутам через населенные пункты Петровский и Большеникольское, а также через Каргат. Водителям рекомендуется заранее прорабатывать маршруты объезда, следовать указателям и быть внимательными в зоне проведения работ.