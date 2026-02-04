Ричмонд
В Новосибирской области продолжается капремонт моста через реку Карасук

Он расположен на 2 км автодороги «1 км а/д “Н-3207”- Базово — граница Ордынского района».

Источник: Комсомольская правда

В Чулымском районе Новосибирской области продолжает капитальный ремонт моста через реку Карасук. Он расположен на 2 км автодороги «1 км а/д “Н-3207”- Базово — граница Ордынского района». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Строительные работы, начавшиеся в прошлом году, включают демонтаж старых конструкций, возведение новых опор, установку балок пролетного строения и других элементов. В настоящее время завершается этап омоноличивания межбалочных швов.

В период ремонта для легковых автомобилей и автобусов организована временная переправа. Грузовой транспорт направляется в объезд по маршрутам через населенные пункты Петровский и Большеникольское, а также через Каргат. Водителям рекомендуется заранее прорабатывать маршруты объезда, следовать указателям и быть внимательными в зоне проведения работ.

Мост планируется ввести в эксплуатацию 15 октября 2026 года, и на данный момент строительство идет по графику.