В Новосибирской области продолжается капремонт моста через реку Карасук

В Чулымском районе Новосибирской области продолжает капитальный ремонт моста через реку Карасук. Он расположен на 2 км автодороги «1 км а/д “Н-3207”- Базово — граница Ордынского района». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.
Строительные работы, начавшиеся в прошлом году, включают демонтаж старых конструкций, возведение новых опор, установку балок пролетного строения и других элементов. В настоящее время завершается этап омоноличивания межбалочных швов.
В период ремонта для легковых автомобилей и автобусов организована временная переправа. Грузовой транспорт направляется в объезд по маршрутам через населенные пункты Петровский и Большеникольское, а также через Каргат. Водителям рекомендуется заранее прорабатывать маршруты объезда, следовать указателям и быть внимательными в зоне проведения работ.
Мост планируется ввести в эксплуатацию 15 октября 2026 года, и на данный момент строительство идет по графику.