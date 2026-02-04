Число россиян с доходами более 100 тысяч рублей достигло рекорда

Доля россиян с ежемесячным доходом свыше 100 тысяч рублей по итогам 2024 года выросла до 16,7%, что стало максимальным показателем за весь период наблюдений. Об этом свидетельствует анализ РИА Новости данных Росстата.
Согласно статистике, за год доля граждан с такими доходами увеличилась сразу на 5,3 процентного пункта. Подобных темпов роста ранее не фиксировалось. Для сравнения, в 2023 году показатель вырос на 3,1 процентного пункта.
В целом структура доходов населения в 2024 году сместилась в сторону более высоких значений. Доходы в диапазоне от 60 до 100 тысяч рублей имели 21,6% россиян против 18,5% годом ранее. Также выросла доля граждан с доходами от 45 до 60 тысяч рублей — на 0,5 процентного пункта, до 14,9%.
Одновременно сократилась численность россиян с доходами ниже 45 тысяч рублей. Впервые за все время наблюдений этот показатель опустился ниже 50% и по итогам 2024 года составил 46,8%, снизившись сразу на 8,9 процентного пункта.
По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения в 2024 году увеличились на 7,3%, что стало одним из ключевых факторов изменения структуры доходов.
