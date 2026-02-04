Число россиян с доходами более 100 тысяч рублей достигло рекорда

В целом структура доходов населения в 2024 году сместилась в сторону более высоких значений. Доходы в диапазоне от 60 до 100 тысяч рублей имели 21,6% россиян против 18,5% годом ранее. Также выросла доля граждан с доходами от 45 до 60 тысяч рублей — на 0,5 процентного пункта, до 14,9%.