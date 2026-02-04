Московский мясокомбинат выставил счет на 5 млн рублей за приморскую ветчину

Отмечается, что в целях досудебного урегулирования спора московская компания направила претензию, после получения которой приморский производитель прекратил использовать данный товарный знак. А вот на запрос представить доказательства прекращения нарушения, а также информацию для установления объема допущенного нарушения, что необходимо для расчета компенсационных выплат, ответчик ответил отказом.