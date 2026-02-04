Московский мясокомбинат выставил счет на 5 млн рублей за приморскую ветчину

АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» (Москва, входит в группу «Черкизово») намерено через суд взыскать 5 млн рублей с индивидуального предпринимателя в Приморском крае за использование зарегистрированного товарного знака при выпуске ветчины. Как правило, в схожих делах речь идёт о компенсации, основанный на кратной стоимости произведенной ответчиком продукции за период нарушения, сообщает ИА PrimaMedia.
Согласно картотеке арбитражных дел, соответствующее исковое заявление к ИП Печура С. Н. столичная компания подала в Арбитражный суд Приморского края 30 января. В настоящее время отсутствует информация, принято ли оно к производству.
Речь идёт о производстве продукта, название которого сходно до степени смешения с товарным знаком «Астория».
«В 2025 году истцу стало известно, что ИП Печура С. Н. производит, реализует и предлагает к продаже ветчину “Астория”. Данный факт подтверждается чеком о покупке указанного товара, фотоматериалами и распечатками материалов, размещенных в сети Интернет. Поскольку правообладатель разрешения на использование товарного знака не предоставлял, истец посчитал свои исключительные права нарушенными», — пояснила пресс-служба Арбитражного суда Приморья.
Отмечается, что в целях досудебного урегулирования спора московская компания направила претензию, после получения которой приморский производитель прекратил использовать данный товарный знак. А вот на запрос представить доказательства прекращения нарушения, а также информацию для установления объема допущенного нарушения, что необходимо для расчета компенсационных выплат, ответчик ответил отказом.
В ЕГРИП указано, что основным видом деятельности ИП Печура С. Н. является производство колбасных изделий. По данным ЕГРЮЛ, бизнесмен Сергей Печура в том числе является одним из совладельцев ООО «Торговый дом ВИК», ООО «Пивзавод Викбир» и ООО «Районторг». Ему принадлежит по 20% капитала этих компаний.
Группа «Черкизово» является одним из ведущих производителей мясной продукции в РФ. Она объединяет 15 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 13 мясоперерабатывающих предприятий, 13 комбикормовых заводов, маслоэкстракционный завод. В земельный банк группы водит 367 тыс. га сельхозземель.