Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Москвы заявили, что сочли бы приемлемой минимальную зарплату в 63 тысячи

Жители Москвы, как показал опрос, считают, что минимальный размер оплаты труда в столице должен составлять 63,1 тысячи рублей, сообщает rbc.

Жители Москвы, как показал опрос, считают, что минимальный размер оплаты труда в столице должен составлять 63,1 тысячи рублей, сообщает rbc.ru.

Минимальный размер оплаты труда в России составляет 27,1 тысячи рублей. Регионы имеют право установить показатель выше федерального, и в Москве он составляет 31,2 тысячи рублей.

Как следует из данных того же опроса, МРОТ выше 55 тысяч рублей также хотели бы в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Казани и Владивостоке. Минимальной зарплатой ниже 50 тысяч рублей удовлетворились бы в Кирове и Пензе.

Читайте материал «Долговая яма по-русски: в стране уже свыше 2 миллионов банкротов».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.