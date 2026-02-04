Жители Москвы заявили, что сочли бы приемлемой минимальную зарплату в 63 тысячи

Жители Москвы, как показал опрос, считают, что минимальный размер оплаты труда в столице должен составлять 63,1 тысячи рублей, сообщает rbc.ru.
Минимальный размер оплаты труда в России составляет 27,1 тысячи рублей. Регионы имеют право установить показатель выше федерального, и в Москве он составляет 31,2 тысячи рублей.
Как следует из данных того же опроса, МРОТ выше 55 тысяч рублей также хотели бы в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Казани и Владивостоке. Минимальной зарплатой ниже 50 тысяч рублей удовлетворились бы в Кирове и Пензе.
Читайте материал «Долговая яма по-русски: в стране уже свыше 2 миллионов банкротов».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.