Politico: в ЕС недовольны позицией Парижа по кредиту для Киева на €90 млрд

БРЮССЕЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Послы стран Евросоюза в среду, как ожидается, возобновят обсуждение условий предоставления Киеву кредита в размере €90 млрд, который был согласован на саммите ЕС в декабре 2025 года. Как пишет издание Politico, в европейских дипломатических кругах растет недовольство позицией Франции, блокирующей окончательное утверждение документа.

Источник: AP 2024

«Франция очень упряма и упорна в продвижении своего варианта», — цитирует издание одного из дипломатов. Париж требует привлечь к финансированию выплат по процентам третьи страны, включая Великобританию, и утверждает, что члены ЕС не должны нести единоличную финансовую нагрузку по обслуживанию займа, напоминает Politico.

14 января Еврокомиссия представила юридические предложения по финансированию Киева на 2026−2027 годы на сумму €90 млрд, из которых на вооружения пойдет €60 млрд, а на бюджетные нужды — €30 млрд. Первые деньги должны быть направлены в апреле.

