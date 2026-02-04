Politico: в ЕС недовольны позицией Парижа по кредиту для Киева на €90 млрд

«Франция очень упряма и упорна в продвижении своего варианта», — цитирует издание одного из дипломатов. Париж требует привлечь к финансированию выплат по процентам третьи страны, включая Великобританию, и утверждает, что члены ЕС не должны нести единоличную финансовую нагрузку по обслуживанию займа, напоминает Politico.
14 января Еврокомиссия представила юридические предложения по финансированию Киева на 2026−2027 годы на сумму €90 млрд, из которых на вооружения пойдет €60 млрд, а на бюджетные нужды — €30 млрд. Первые деньги должны быть направлены в апреле.