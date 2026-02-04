«Разборки» на Луговой: павильон с кафе и магазином сносят во Владивостоке

Согласно списку Управления муниципальной собственности Владивостока, сносу подлежат незаконные объекты по пяти адресам. На улице Некрасовской, 38 демонтируют два нежилых строения площадью 38 и 108 кв. метров, а также навес. На проспекте Красного Знамени, 120 уберут два металлических столбика с тросом. На Катерной, 5а планируется ликвидировать нежилое строение, холодильный шкаф и группу урн для мусора. А на Сафонова, 24 ждут сноса нежилое строение и два отрезка ограждения общей длиной около 180 погонных метров.