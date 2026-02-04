«Разборки» на Луговой: павильон с кафе и магазином сносят во Владивостоке

Павильон с кафе «Донер-кебаб» и цветочным магазином площадью около 200 кв. метров демонтируют на улице Луговой во Владивостоке, где он стоял много лет и буквально врос в городскую среду. На очереди — еще четыре городских объекта, сообщили корр. ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
«Сегодня приступили к плановому демонтажу самовольно установленных объектов. Предварительно сначала проходит комиссия с управлением муниципальной собственности Владивостока, после чего уведомляют владельцев и им дается время, чтобы самостоятельно демонтировать объект», — рассказали в муниципальном учреждении «Содержание городских территорий».
Согласно списку Управления муниципальной собственности Владивостока, сносу подлежат незаконные объекты по пяти адресам. На улице Некрасовской, 38 демонтируют два нежилых строения площадью 38 и 108 кв. метров, а также навес. На проспекте Красного Знамени, 120 уберут два металлических столбика с тросом. На Катерной, 5а планируется ликвидировать нежилое строение, холодильный шкаф и группу урн для мусора. А на Сафонова, 24 ждут сноса нежилое строение и два отрезка ограждения общей длиной около 180 погонных метров.
Напомним, что недавно прокуратура Первореченского района Владивостока добилась в суде полного демонтажа кафе китайской кухни «Пекин», расположенного на Океанском проспекте, 169.