Президент «Рив Гош» Шабанов: сделка с РВБ — шаг к новой модели бьюти-ретейла

Да, у нас и раньше была доставка через партнерские сервисы, но именно интеграция с экосистемой Wildberries дала ощутимый эффект. Осенью мы заметно выросли по онлайн-заказам в регионах, где Рив Гош не представлен офлайн. Покупатель привык получать заказы быстро и в пешей доступности от дома — и для нас было важно встроиться в этот потребительский сценарий.